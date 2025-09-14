https://1prime.ru/20250914/polsha-862269588.html
Туск рассказал, что случилось в Польше из-за России
Туск рассказал, что случилось в Польше из-за России
2025-09-14T18:14+0300
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В Польше растут "пророссийские настроения", отметил премьер-министр Дональд Туск на платформе X. "Мы наблюдаем увеличение пророссийских настроений и недоброжелательности по отношению к Украине. Политики должны противодействовать этой волне, а не поддаваться ее влиянию", — подчеркнул Туск. По его мнению, это является "испытанием патриотизма и зрелости" для всего политического класса Польши. В среду польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые представляют угрозу, назвав их "российскими", однако не поддержал свои слова доказательствами. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, польская сторона так и не предъявила доказательства происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал никаких запросов на контакты от польского руководства. Он также добавил, что руководство Европейского Союза и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя необходимых аргументов. Министерство обороны России проинформировало, что при ночном массированном ударе по украинским ВПК на 10 сентября не планировалось целей на территории Польши. Ведомство выразило готовность обсудить вопрос с польскими коллегами относительно дронов, якобы пересекших границу. В свою очередь, начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью белорусская сторона предупреждала Польшу и Литву о приближающихся дронах, в то время как Варшава уведомляла Минск о беспилотниках, прилетевших с Украины. Он также отметил, что белорусская ПВО ночью активно отслеживала дроны, сбившиеся с курса из-за радиоэлектронной борьбы, и некоторые из них были сбиты над территорией республики.
