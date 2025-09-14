https://1prime.ru/20250914/posol-862254031.html
Посол Шри-Ланки оценила возможность запуска рейсов в Россию
Посол Шри-Ланки оценила возможность запуска рейсов в Россию
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Национальная авиакомпания SriLankan Airways рассматривает запуск рейсов в Россию, но такой шаг осложняют вопросы, связанные с санкциями против РФ, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера.
Ранее замглавы МИД страны Руван Ранасинхге рассказал РИА Новости, что ланкийская сторона надеется на возобновление полетов в РФ в первой половине 2026 года.
"SriLankan Airlines рассматривает возможность в какой-то момент запустить рейсы. В первую очередь в Москву", - сказала посол Шри-Ланки агентству на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025".
При этом она отметила, что для реализации таких рейсов потребовались бы широкофюзеляжные самолеты. Кроме того, на пути к началу полетов существуют проблемы, связанные с антироссийскими санкциями, добавила дипломат.
