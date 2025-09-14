https://1prime.ru/20250914/posol-862254031.html

Посол Шри-Ланки оценила возможность запуска рейсов в Россию

Посол Шри-Ланки оценила возможность запуска рейсов в Россию - 14.09.2025, ПРАЙМ

Посол Шри-Ланки оценила возможность запуска рейсов в Россию

Национальная авиакомпания SriLankan Airways рассматривает запуск рейсов в Россию, но такой шаг осложняют вопросы, связанные с санкциями против РФ, рассказала... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:16+0300

2025-09-14T07:16+0300

2025-09-14T07:16+0300

бизнес

россия

рф

шри-ланка

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862254031.jpg?1757823367

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Национальная авиакомпания SriLankan Airways рассматривает запуск рейсов в Россию, но такой шаг осложняют вопросы, связанные с санкциями против РФ, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера. Ранее замглавы МИД страны Руван Ранасинхге рассказал РИА Новости, что ланкийская сторона надеется на возобновление полетов в РФ в первой половине 2026 года. "SriLankan Airlines рассматривает возможность в какой-то момент запустить рейсы. В первую очередь в Москву", - сказала посол Шри-Ланки агентству на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". При этом она отметила, что для реализации таких рейсов потребовались бы широкофюзеляжные самолеты. Кроме того, на пути к началу полетов существуют проблемы, связанные с антироссийскими санкциями, добавила дипломат.

рф

шри-ланка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, шри-ланка, мид