Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров

бизнес

ростовская область

россия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.

ростовская область

