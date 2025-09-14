https://1prime.ru/20250914/pozhar-862266049.html
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров - 14.09.2025, ПРАЙМ
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров
Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T16:47+0300
2025-09-14T16:47+0300
2025-09-14T16:47+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.
Автодорогу "Ростов-на-Дону – Азов" частично перекрыли из-за ландшафтных пожаров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
"В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Ростовской области
призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.
