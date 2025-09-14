Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/pozhar-862266049.html
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров - 14.09.2025, ПРАЙМ
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров
Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T16:47+0300
2025-09-14T16:47+0300
бизнес
ростовская область
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862265622_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_9db528c24344f1439890070fd2b0cac9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.
https://1prime.ru/20250806/uscherb-860389978.html
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862265622_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_336fdd6d61d2d1855c776b6af93602e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ростовская область, россия
Бизнес, Ростовская область, РОССИЯ
16:47 14.09.2025
 
Трассу "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыли из-за ландшафтных пожаров

Автодорогу "Ростов-на-Дону – Азов" частично перекрыли из-за ландшафтных пожаров

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТушение природного пожара в Ростовской области
Тушение природного пожара в Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Тушение природного пожара в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
"В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.
Подтопления из-за дождей в Уссурийске - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире
6 августа, 16:29
 
БизнесРостовская областьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала