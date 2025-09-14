Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выбрала оператора промзоны в Египте - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/promzona-862273426.html
Россия выбрала оператора промзоны в Египте
Россия выбрала оператора промзоны в Египте - 14.09.2025, ПРАЙМ
Россия выбрала оператора промзоны в Египте
Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T19:49+0300
2025-09-14T19:49+0300
россия
москва
суэцкий канал
египет
алексей оверчук
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175117_0:341:2428:1707_1920x0_80_0_0_30d981bad0c9655c5e3c76d4011905a3.jpg
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Со своей стороны мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заявил Оверчук журналистам. Вице-премьер напомнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под российскую промышленную зону, заключен договор, закрепляющий условия аренды этого участка российской стороной. "Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", - отметил Оверчук.
https://1prime.ru/20250904/ekspert-861741131.html
москва
суэцкий канал
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175117_0:114:2428:1935_1920x0_80_0_0_b17daa89fbce6a7514ada1f227bc7d30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, суэцкий канал, египет, алексей оверчук, промышленность
РОССИЯ, МОСКВА, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, Алексей Оверчук, Промышленность
19:49 14.09.2025
 
Россия выбрала оператора промзоны в Египте

Оверчук: Россия определилась с оператором промышленной зоны в Суэцком канале

© Фото : Unsplash/Samuel HannaСуэцкий канал
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Суэцкий канал. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Samuel Hanna
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Со своей стороны мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заявил Оверчук журналистам.
Вице-премьер напомнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под российскую промышленную зону, заключен договор, закрепляющий условия аренды этого участка российской стороной.
"Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", - отметил Оверчук.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
4 сентября, 00:54
 
РОССИЯМОСКВАСуэцкий каналЕГИПЕТАлексей ОверчукПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала