Россия выбрала оператора промзоны в Египте
Россия выбрала оператора промзоны в Египте - 14.09.2025
Россия выбрала оператора промзоны в Египте
Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
2025-09-14T19:49+0300
2025-09-14T19:49+0300
2025-09-14T19:49+0300
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Со своей стороны мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заявил Оверчук журналистам. Вице-премьер напомнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под российскую промышленную зону, заключен договор, закрепляющий условия аренды этого участка российской стороной. "Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", - отметил Оверчук.
