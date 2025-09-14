Россия и Египет определили отрасли для работы в РПЗ

https://1prime.ru/20250914/promzona-862273834.html
КАИР, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона вместе с Египтом уже определила отрасли, которые будут представлены в Российской промышленной зоне в Египте, просматриваются и компании-кандидаты на роль якорных резидентов, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ. "Вместе с египетской стороной мы определили основные направления по которым будет работать промышленная зона. Поэтому тут будут привлекаться компании работающие в таких секторах, как фармацевтика, химия, АПК, автомобилестроение, машиностроение", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, в таких процессах важно привлечь якорного резидента или нескольких крупных резидентов, вокруг которых начинают формироваться собственные промышленные кластеры. "Такие кандидаты у нас просматриваются", - добавил он. Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
