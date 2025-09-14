Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/pulkovo-862259394.html
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений - 14.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T11:09+0300
2025-09-14T11:09+0300
петербург
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
https://1prime.ru/20250913/turtsiya-862235719.html
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
петербург, аэропорт пулково
Петербург, аэропорт Пулково
11:09 14.09.2025
 
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений

Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань.
"Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара
Вчера, 12:49
 
Петербургаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала