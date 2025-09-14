https://1prime.ru/20250914/pulkovo-862259394.html

Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.

