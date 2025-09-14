https://1prime.ru/20250914/pulkovo-862259394.html
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений - 14.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T11:09+0300
2025-09-14T11:09+0300
2025-09-14T11:09+0300
петербург
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
https://1prime.ru/20250913/turtsiya-862235719.html
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербург, аэропорт пулково
Петербург, аэропорт Пулково
Аэропорт "Пулково" восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань.
"Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара