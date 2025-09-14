Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков назвал Францию при Макроне потенциальным банкротом - 14.09.2025, ПРАЙМ
Пушков назвал Францию при Макроне потенциальным банкротом
Понижение рейтинга Франции означает признание, что президент Эммануэль Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию, страна уже превратилась... | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Понижение рейтинга Франции означает признание, что президент Эммануэль Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию, страна уже превратилась в потенциального банкрота, отметил сенатор Алексей Пушков. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Агенство Fitch понизило рейтинг Франции с АА- до А+, что означает перевод Франции в другую категорию - пока еще теоретического, но уже потенциального банкрота... Такого не было за всю историю Пятой республики. За время правления Макрона госдолг Франции вырос в 3 раза - с 1,1 триллиона евро до 3,3 триллиона евро, и составляет уже более 120 процентов от ВВП", - написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, понижение рейтинга Франции "означает также признание, что Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию". "Франция превратилась в главного "больного человека Европы", - заключил он.
франция, эммануэль макрон, алексей пушков
Экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков
13:11 14.09.2025
 
Пушков назвал Францию при Макроне потенциальным банкротом

Пушков: Франция при президентстве Макрона превратилась в потенциального банкрота

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Понижение рейтинга Франции означает признание, что президент Эммануэль Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию, страна уже превратилась в потенциального банкрота, отметил сенатор Алексей Пушков.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Агенство Fitch понизило рейтинг Франции с АА- до А+, что означает перевод Франции в другую категорию - пока еще теоретического, но уже потенциального банкрота... Такого не было за всю историю Пятой республики. За время правления Макрона госдолг Франции вырос в 3 раза - с 1,1 триллиона евро до 3,3 триллиона евро, и составляет уже более 120 процентов от ВВП", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, понижение рейтинга Франции "означает также признание, что Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию".
"Франция превратилась в главного "больного человека Европы", - заключил он.
ЭкономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронАлексей Пушков
 
 
