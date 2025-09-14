https://1prime.ru/20250914/pushkov-862261989.html

Пушков назвал Францию при Макроне потенциальным банкротом

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Понижение рейтинга Франции означает признание, что президент Эммануэль Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию, страна уже превратилась в потенциального банкрота, отметил сенатор Алексей Пушков. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Агенство Fitch понизило рейтинг Франции с АА- до А+, что означает перевод Франции в другую категорию - пока еще теоретического, но уже потенциального банкрота... Такого не было за всю историю Пятой республики. За время правления Макрона госдолг Франции вырос в 3 раза - с 1,1 триллиона евро до 3,3 триллиона евро, и составляет уже более 120 процентов от ВВП", - написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, понижение рейтинга Франции "означает также признание, что Макрон и его новое правительство не способны исправить ситуацию". "Франция превратилась в главного "больного человека Европы", - заключил он.

