Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами

Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами

2025-09-14T15:22+0300

2025-09-14T15:22+0300

2025-09-14T15:22+0300

общество

россия

владимир путин

роспотребнадзор

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День работников санэпидслужбы, выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

2025

