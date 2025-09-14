https://1prime.ru/20250914/rkn-862263048.html

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома"

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" - 14.09.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома"

Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T14:23+0300

2025-09-14T14:23+0300

2025-09-14T14:23+0300

роскомнадзор

технологии

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974636_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_dd9bfc17fa4bb52561982212e70d0d5a.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами "Ростелеком", - сказал Ижко. Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. "Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил представитель РКН.

https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862262550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскомнадзор, технологии, ростелеком