Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома"
2025-09-14T14:23+0300
2025-09-14T14:23+0300
роскомнадзор
технологии
ростелеком
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами "Ростелеком", - сказал Ижко. Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. "Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил представитель РКН.
роскомнадзор, технологии, ростелеком
Роскомнадзор, Технологии, Ростелеком
14:23 14.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Офис компании "Ростелеком" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
"Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами "Ростелеком", - сказал Ижко.
Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней.
"Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил представитель РКН.
Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о DDos-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
13:48
 
РоскомнадзорТехнологииРостелеком
 
 
