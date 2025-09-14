https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862262550.html

Роскомнадзор сообщил о DDos-атаках на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

россия

роскомнадзор

технологии

цик

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Четырнадцатого числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК.

