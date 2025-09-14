https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862271835.html
Роскомнадзор ограничил доступ к 19 тысячам сайтов с фейками о выборах
2025-09-14T19:01+0300
технологии
общество
роскомнадзор
цик
единый день голосования в россии
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тысячам интернет-страниц, содержащим недостоверную информацию (о выборах - ред.), 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях", - сказал он в информационном центре ЦИК.
