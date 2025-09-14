Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали Россию "империей дронов" - 14.09.2025
https://1prime.ru/20250914/rossiya-862268615.html
СМИ назвали Россию "империей дронов"
СМИ назвали Россию "империей дронов" - 14.09.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали Россию "империей дронов"
Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T17:51+0300
2025-09-14T17:51+0300
россия
мировая экономика
new york times
forbes
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861914856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c79b1dbc8a7f5dca11ab6e86fe6b01e.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times."Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи дронов", — говорится в публикации.Журналисты отмечают, что в России произошла революция в производстве беспилотных аппаратов.Forbes 4 сентября писал, что украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов. Издание отметило работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
россия, мировая экономика, new york times, forbes, всу
РОССИЯ, Мировая экономика, New York Times, Forbes, ВСУ
17:51 14.09.2025
 
СМИ назвали Россию "империей дронов"

New York Times: Россия стала империей беспилотников

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times.
"Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи дронов", — говорится в публикации.
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что случится в Дании из-за Украины
Журналисты отмечают, что в России произошла революция в производстве беспилотных аппаратов.
Forbes 4 сентября писал, что украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов. Издание отметило работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.
Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
СМИ раскрыли, какой ультиматум сделал Трамп по России
