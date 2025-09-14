Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250914/rostov-862264361.html
В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров
В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров
Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны,... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T16:09+0300
2025-09-14T16:09+0300
происшествия
ростовская область
мчс
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.
https://1prime.ru/20250914/peterburg-862262669.html
ростовская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростовская область, мчс, рф
Происшествия, Ростовская область, МЧС, РФ
16:09 14.09.2025
 
В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Ростовской области 16 человек тушат горящий камыш на площади 1,5 тыс "квадратов"

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава.
На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Петербурге произошло задымление на грузовом судне
14:04
 
ПроисшествияРостовская областьМЧСРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала