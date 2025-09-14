https://1prime.ru/20250914/rostov-862264361.html

В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Ростовской области горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны,... | 14.09.2025, ПРАЙМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - ПРАЙМ. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.

