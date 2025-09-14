Госсекретарь США прибыл в Израиль

https://1prime.ru/20250914/rubio-862257000.html
2025-09-14T09:29+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. "Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство. Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
