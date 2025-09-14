Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госсекретарь США прибыл в Израиль - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250914/rubio-862257000.html
Госсекретарь США прибыл в Израиль
Госсекретарь США прибыл в Израиль - 14.09.2025, ПРАЙМ
Госсекретарь США прибыл в Израиль
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T09:29+0300
2025-09-14T09:29+0300
политика
сша
израиль
марко рубио
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_0:117:1883:1176_1920x0_80_0_0_0880c7f4b5ecf72449390dd40e1ad8ea.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. "Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство. Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
https://1prime.ru/20250910/vens-862062269.html
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_80:0:1803:1292_1920x0_80_0_0_3f273935c9c8a4e33a01c7ceb107b850.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, израиль, марко рубио, биньямин нетаньяху
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху
09:29 14.09.2025
 
Госсекретарь США прибыл в Израиль

AFP: госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс.
"Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство.
Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Вице-президент США заявил, что Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре
10 сентября, 13:19
 
ПолитикаСШАИЗРАИЛЬМарко РубиоБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала