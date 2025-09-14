Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист унизил Рютте после его нового выпада в адрес России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/ryutte-862258328.html
Журналист унизил Рютте после его нового выпада в адрес России
Журналист унизил Рютте после его нового выпада в адрес России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Журналист унизил Рютте после его нового выпада в адрес России
Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T10:12+0300
2025-09-14T10:12+0300
общество
россия
европа
москва
запад
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926576_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_8164e3ff10152e5aa802f5f73b9fc7f5.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах."Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20250914/ssha-862254696.html
европа
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9792835cf40c71742d94fa8668d216ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, европа, москва, запад, марк рютте, нато
Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, ЗАПАД, Марк Рютте, НАТО
10:12 14.09.2025
 
Журналист унизил Рютте после его нового выпада в адрес России

Журналист Лафлэнд раскритиковал Рютте за его заявление о российских ракетах

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах.
"Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.
Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В США объяснили новую тактику Трампа по отсрочке санкций против России
07:47
 
ОбществоРОССИЯЕВРОПАМОСКВАЗАПАДМарк РюттеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала