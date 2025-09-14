https://1prime.ru/20250914/ryutte-862258328.html
Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах. | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах."Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
