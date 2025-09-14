https://1prime.ru/20250914/sanches-862279124.html
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны - 14.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T23:00+0300
2025-09-14T23:00+0300
2025-09-14T23:00+0300
мировая экономика
общество
испания
израиль
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/27/841312784_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_1271ecaf00168fc3287004a512b0c400.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье пропалестинских протестов в Мадриде. В воскресенье пропалестинские демонстранты устроили беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция применяла слезоточивый газ для их разгона. "Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы "остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство – позор для Испании!" - написал Саар в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250913/vizy-862247685.html
испания
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/27/841312784_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1906184127a272ebb6067d833393c12e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , испания, израиль, мид
Мировая экономика, Общество , ИСПАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, МИД
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании Санчеса позором для страны