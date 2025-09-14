Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны
2025-09-14T23:00+0300
2025-09-14T23:00+0300
мировая экономика
общество
испания
израиль
мид
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье пропалестинских протестов в Мадриде. В воскресенье пропалестинские демонстранты устроили беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция применяла слезоточивый газ для их разгона. "Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы "остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство – позор для Испании!" - написал Саар в соцсети Х.
мировая экономика, общество , испания, израиль, мид
Мировая экономика, Общество , ИСПАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, МИД
23:00 14.09.2025
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье пропалестинских протестов в Мадриде.
В воскресенье пропалестинские демонстранты устроили беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция применяла слезоточивый газ для их разгона.
"Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы "остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство – позор для Испании!" - написал Саар в соцсети Х.
Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Консульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на получение виз
13 сентября, 18:15
 
Мировая экономикаОбществоИСПАНИЯИЗРАИЛЬМИД
 
 
