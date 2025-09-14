https://1prime.ru/20250914/sanches-862279124.html

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны - 14.09.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье... | 14.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне прошедших в воскресенье пропалестинских протестов в Мадриде. В воскресенье пропалестинские демонстранты устроили беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как полиция применяла слезоточивый газ для их разгона. "Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы "остановить Израиль". Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство – позор для Испании!" - написал Саар в соцсети Х.

испания

израиль

