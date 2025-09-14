https://1prime.ru/20250914/sanktsii-862270627.html
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России - 14.09.2025, ПРАЙМ
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. | 14.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Ранее портал Politico сообщил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства. "Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого", - заявил Джонсон телеканалу CBS. При этом он отметил, что финальное решение остается за Трампом, так как он своей подписью превращает законопроекты в закон. Трамп заявил в субботу, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России
