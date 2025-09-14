Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России - 14.09.2025
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России - 14.09.2025, ПРАЙМ
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:31+0300
2025-09-14T18:31+0300
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Ранее портал Politico сообщил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства. "Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого", - заявил Джонсон телеканалу CBS. При этом он отметил, что финальное решение остается за Трампом, так как он своей подписью превращает законопроекты в закон. Трамп заявил в субботу, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
мировая экономика, рф, сша, дональд трамп, линдси грэм, politico, cbs, нато, санкции против рф
Мировая экономика, РФ, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Politico, CBS, НАТО, санкции против РФ
18:31 14.09.2025
 
В палате представителей заявили о готовности ввести санкции против России

Джонсон заявил о готовности ввести санкции против России, но решение остается за Трампом

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
Ранее портал Politico сообщил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства.
"Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого", - заявил Джонсон телеканалу CBS.
При этом он отметил, что финальное решение остается за Трампом, так как он своей подписью превращает законопроекты в закон.
Трамп заявил в субботу, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
Американские сенаторы нашли новый способ ввести антироссийские санкции
Мировая экономикаРФСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмPoliticoCBSНАТОсанкции против РФ
 
 
Заголовок открываемого материала