Следствие просит суд продлить срок ареста главреду Baza Трифонову

Следствие просит суд продлить срок ареста главреду Baza Трифонову

2025-09-14T14:57+0300

россия

мвд

москва

суд

умвд

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок содержания под стражей главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщается в картотеке суда. "Судебное заседание назначено на 16 сентября", - сказано в карточке уголовного дела. Ходатайства о продлении меры пресечения поступили в суд и в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, а также полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова. Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Трифонова и Лукьянову арестовали в июле. Под стражей также оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.

москва

