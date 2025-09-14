Следствие просит суд продлить срок ареста главреду Baza Трифонову

https://1prime.ru/20250914/sledstvie-862263584.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e0e7334571a511f332c6f4d11beaafca.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок содержания под стражей главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщается в картотеке суда. "Судебное заседание назначено на 16 сентября", - сказано в карточке уголовного дела. Ходатайства о продлении меры пресечения поступили в суд и в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой, а также полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова. Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Трифонова и Лукьянову арестовали в июле. Под стражей также оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a42bc66e88c6db75cbb2bf9564d5604b.jpg
