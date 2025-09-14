https://1prime.ru/20250914/stavka-862258200.html

Экс-глава Минфина назвал необходимый экономике уровень ключевой ставки

Экс-глава Минфина назвал необходимый экономике уровень ключевой ставки - 14.09.2025, ПРАЙМ

Экс-глава Минфина назвал необходимый экономике уровень ключевой ставки

Оживление кредитования в России произойдет при ключевой ставке в 10-12% годовых, при этом инфляция должна быть на уровне 5-5,5%, поделился мнением в интервью... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T10:16+0300

2025-09-14T10:16+0300

2025-09-14T10:16+0300

экономика

михаил задорнов

минфин

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b307b71b2fd1a9e0d52e0c54096bb713.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Оживление кредитования в России произойдет при ключевой ставке в 10-12% годовых, при этом инфляция должна быть на уровне 5-5,5%, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года. В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. "Снижение ставки на каждой стадии открывает новые возможности. Но для активности на денежном рынке ключевая ставка должна опуститься до уровня 10-12% при инфляции в 5-5,5%", - сказал Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил задорнов, минфин, финансы, банки