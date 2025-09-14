https://1prime.ru/20250914/strany-862254108.html

Запад может потерять миллиарды долларов при конфискации российских активов

Запад может потерять миллиарды долларов при конфискации российских активов - 14.09.2025, ПРАЙМ

Запад может потерять миллиарды долларов при конфискации российских активов

Замороженные резервы России продолжают "жечь карманы" западным странам: обремененные огромными долгами и дефицитами бюджетов государства стали все чаще говорить | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:16+0300

2025-09-14T07:16+0300

2025-09-14T07:35+0300

финансы

россия

экономика

украина

австралия

норвегия

урсула фон дер ляйен

ес

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862254108.jpg?1757824528

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Замороженные резервы России продолжают "жечь карманы" западным странам: обремененные огромными долгами и дефицитами бюджетов государства стали все чаще говорить о конфискации российских активов, которые они заморозили в 2022 году. Такой шаг может обойтись им как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины из этих доходов. Однако периодически западные политики призывают напрямую конфисковать замороженные российские активы для финансирования Украины. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2023 года составил 285 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма может быть существенно выше - официально данные о сумме заблокированных средств на счетах типа "С" не раскрываются. На ЕС приходилось 238 миллиардов долларов активов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 миллиарда - Франции, а 19,2 - Германии. Нидерланды, которые официально не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть активами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Также среди крупнейших европейских инвесторов Италия (12,6 миллиарда долларов) и Австрия (6,9 миллиарда долларов). На остальные государства ЕС приходилось еще 11,5 миллиарда долларов. Среди стран "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику были США - по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Япония имела российских активов на 4,8 миллиарда долларов, Канада - на 3,9 миллиарда, а Британия - на 3 миллиарда долларов. Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере санкций ЕС против России, на конец 2023 года составляли 27,5 миллиарда долларов и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела 400 миллионов долларов инвестиций в российскую экономику. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. РИА Новости в своих расчетах использовало данные недружественных стран о прямых инвестициях в российскую экономику. Прямые инвестиции - это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль над не менее 10% его акций или капитала.

украина

австралия

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, австралия, норвегия, урсула фон дер ляйен, ес, банк россия, банк россии