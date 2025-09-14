https://1prime.ru/20250914/sud-862263344.html

Суд подтвердил гибель пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца

Суд подтвердил гибель пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца - 14.09.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил гибель пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца

Восточно-Сибирский арбитражный суд подтвердил гибель судьи Николая Курца, пропавшего 3 сентября в Иркутске, его похороны пройдут 16 сентября. | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T14:58+0300

2025-09-14T14:58+0300

2025-09-14T14:58+0300

иркутск

иркутская область

суд

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg

ИРКУТСК, 14 сен - ПРАЙМ. Восточно-Сибирский арбитражный суд подтвердил гибель судьи Николая Курца, пропавшего 3 сентября в Иркутске, его похороны пройдут 16 сентября. Судья Восточно-Сибирского арбитражного суда Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. У правоохранителей были предварительные данные о его гибели, которая носила некриминальный характер. Ранее правоохранительные органы передавали информацию руководству Восточно-Сибирского арбитражного суда о том, что данного сотрудника видели 3 сентября на мосту через Ангару. "С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 16 сентября (вторник) на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14.30 до 15.00 (с 19.30 до 20.00 мск - ред.)", - сообщает суд в своем Telegram-канале. Как уточнили в суде, Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. С 2016 года он работал в Арбитражном суде Иркутской области. Коллеги характеризуют его как компетентного юриста, который профессионально выполнял свою работу.

https://1prime.ru/20250914/teplovoz-862258080.html

иркутск

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иркутск, иркутская область, суд, общество