Суд подтвердил гибель пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца

2025-09-14T14:58+0300
2025-09-14T14:58+0300
2025-09-14T14:58+0300
ИРКУТСК, 14 сен - ПРАЙМ. Восточно-Сибирский арбитражный суд подтвердил гибель судьи Николая Курца, пропавшего 3 сентября в Иркутске, его похороны пройдут 16 сентября. Судья Восточно-Сибирского арбитражного суда Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. У правоохранителей были предварительные данные о его гибели, которая носила некриминальный характер. Ранее правоохранительные органы передавали информацию руководству Восточно-Сибирского арбитражного суда о том, что данного сотрудника видели 3 сентября на мосту через Ангару. "С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 16 сентября (вторник) на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14.30 до 15.00 (с 19.30 до 20.00 мск - ред.)", - сообщает суд в своем Telegram-канале. Как уточнили в суде, Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. С 2016 года он работал в Арбитражном суде Иркутской области. Коллеги характеризуют его как компетентного юриста, который профессионально выполнял свою работу.
ИРКУТСК, 14 сен - ПРАЙМ. Восточно-Сибирский арбитражный суд подтвердил гибель судьи Николая Курца, пропавшего 3 сентября в Иркутске, его похороны пройдут 16 сентября.
Судья Восточно-Сибирского арбитражного суда Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. У правоохранителей были предварительные данные о его гибели, которая носила некриминальный характер. Ранее правоохранительные органы передавали информацию руководству Восточно-Сибирского арбитражного суда о том, что данного сотрудника видели 3 сентября на мосту через Ангару.
"С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 16 сентября (вторник) на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14.30 до 15.00 (с 19.30 до 20.00 мск - ред.)", - сообщает суд в своем Telegram-канале.
Как уточнили в суде, Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. С 2016 года он работал в Арбитражном суде Иркутской области. Коллеги характеризуют его как компетентного юриста, который профессионально выполнял свою работу.
