Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas

Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Семья из Москвы подала в суд иск в размере 10 миллионов рублей на всемирно известного европейского производителя постельного белья Togas из-за найденной иглы в подушке, сообщил РИА Новости представитель интересов истца - председатель президиума МКА "Солдатов, Шуляковский и партнеры", адвокат Роберт Солдатов. В настоящее время столичный суд рассматривает иск по существу. "Тогас свою вину отрицает, ссылаясь, что в чеке указано не их наименование компании, а индивидуальный предприниматель по франшизе. Однако продукция была приобретена в фирменном магазине Togas и имеет соответствующий товарный знак, который свидетельствует о том, что изготовителем товара все-таки является компания Togas. На данный момент нами был запрошен ряд документов, в том числе и договор франчайзинга для того, чтобы определить, кто именно изготавливает подушки Togas, и как они передаются в дальнейшем магазинам-бутикам", - рассказал адвокат. Солдатов отметил, что по закону о защите прав потребителей сторона истца предоставила заключение специалиста о том, что приобретенный истцом товар имеет недостаток, а именно наличие в нем использованного шприца. "Согласно действующему законодательству, факт качества товара должен доказывать продавец (изготовитель, импортёр). С нашей стороны были предоставлены сведения о том, что швы в подушке не нарушены и шприц (инородное тело) мог оказаться в подушке исключительно во время ее изготовления", - уточнил он. Также Солдатов добавил, что они готовы предоставить данную подушку для проведения судебной экспертизы и считают необходимым в ближайшем будущем подать обращение в Роспотребнадзор о соответствии продукции Европейского бренда Togas действующим нормам и стандартам законодательства РФ. Истец в своем заявлении просит ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, неустойку в размере 1% от суммы товара за каждый день просрочки неудовлетворения требований потребителя, а также в случае, если требования будут удовлетворены судом, взыскать потребительский штраф в размере 50% от присужденной судом общей суммы, уточнил адвокат. Следующее судебное заседание состоится в октябре.

