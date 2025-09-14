https://1prime.ru/20250914/teplovoz-862253961.html

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях, сообщил губернатор... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T07:13+0300

2025-09-14T07:13+0300

2025-09-14T07:13+0300

бизнес

россия

экономика

ленинградская область

санкт-петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862253961.jpg?1757823185

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В воскресенье губернатор объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. "По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. По уточненным данным, с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

ленинградская область

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ленинградская область, санкт-петербург, ржд