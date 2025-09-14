https://1prime.ru/20250914/teplovoz-862253961.html
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В воскресенье губернатор объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии.
"По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. По уточненным данным, с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
