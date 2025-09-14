https://1prime.ru/20250914/teplovoz-862258080.html
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта, также будут направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. "Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", - добавил губернатор.
