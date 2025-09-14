Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз - 14.09.2025
Происшествия
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 14.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта, также будут направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. "Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", - добавил губернатор.
россия, ленинградская область, общество
Происшествия, РОССИЯ, Ленинградская область, Общество
10:15 14.09.2025
 
В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз

В Ленинградской области у станции Семрино тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта, также будут направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях.
"Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", - добавил губернатор.
