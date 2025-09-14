https://1prime.ru/20250914/tsifrovoy-862200337.html

“Что начнется в октябре”: россиянам назвали этапы внедрения цифрового рубля

“Что начнется в октябре”: россиянам назвали этапы внедрения цифрового рубля

2025-09-14T03:03+0300

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. Какие этапы стартуют уже в октябре этого года, агентству “Прайм” рассказала доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.“Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается”, - подчеркнула она.С 1 октября 2025 года начнется только первый подготовительный этап. Исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.С 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм будет распространен на региональные и местные бюджетыКрупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.Полномасштабное развертывание системы ожидается к 2028 году. По прогнозам, внедрение цифрового рубля может принести бизнесу 30–50 миллиардов рублей в год и 5–8 миллиардов рублей дохода банкам.“Цифровой рубль обещает более быстрые и безопасные транзакции, без комиссий за переводы и с повышенной защитой от мошенничества. Пользователи смогут конвертировать цифровые рубли в наличные или обычные банковские переводы через мобильное приложение ЦБ РФ”, - пояснила Главина.

цифровая валюта, цифровой рубль, рудн, софья главина