Турция призвала Грецию не разжигать антагонизм между странами
мировая экономика
общество
греция
турция
анкара
мид
нато
АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Турция призвала власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутриполитическими интересами, а также от инициатив, способных обострить напряжённость между двумя странами. "Мы отвергаем необоснованные и высокомерные заявления, сделанные греческой стороной под предлогом так называемой годовщины, касающейся периода, когда Греция предпринимала попытки захвата и оккупации Анатолии", — заявил МИД Турции, не уточнив при этом, какие именно заявления греческой стороны вызвали негативную реакцию Анкары. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "подобные заявления" противоречат историческим фактам и препятствуют усилиям по укреплению дружественных отношений между Анкарой и Афинами. "Мы вновь призываем греческие власти воздержаться от действий, способных разжигать антагонизм между народами двух стран", - говорится в заявлении. Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО. Греция также заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).
мировая экономика, общество , греция, турция, анкара, мид, нато
17:48 14.09.2025
 
Турция призвала Грецию не разжигать антагонизм между странами

МИД Турции призвал Грецию воздержаться от действий, обостряющих отношения между странами

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© flickr.com / KLMircea
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Турция призвала власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутриполитическими интересами, а также от инициатив, способных обострить напряжённость между двумя странами.
"Мы отвергаем необоснованные и высокомерные заявления, сделанные греческой стороной под предлогом так называемой годовщины, касающейся периода, когда Греция предпринимала попытки захвата и оккупации Анатолии", — заявил МИД Турции, не уточнив при этом, какие именно заявления греческой стороны вызвали негативную реакцию Анкары.
В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "подобные заявления" противоречат историческим фактам и препятствуют усилиям по укреплению дружественных отношений между Анкарой и Афинами.
"Мы вновь призываем греческие власти воздержаться от действий, способных разжигать антагонизм между народами двух стран", - говорится в заявлении.
Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами.
Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО.
Греция также заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).
Мировая экономикаОбществоГРЕЦИЯТУРЦИЯАнкараМИДНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала