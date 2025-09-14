Турция призвала Грецию не разжигать антагонизм между странами

https://1prime.ru/20250914/turtsiya-862268427.html
2025-09-14T17:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Турция призвала власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутриполитическими интересами, а также от инициатив, способных обострить напряжённость между двумя странами. "Мы отвергаем необоснованные и высокомерные заявления, сделанные греческой стороной под предлогом так называемой годовщины, касающейся периода, когда Греция предпринимала попытки захвата и оккупации Анатолии", — заявил МИД Турции, не уточнив при этом, какие именно заявления греческой стороны вызвали негативную реакцию Анкары. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "подобные заявления" противоречат историческим фактам и препятствуют усилиям по укреплению дружественных отношений между Анкарой и Афинами. "Мы вновь призываем греческие власти воздержаться от действий, способных разжигать антагонизм между народами двух стран", - говорится в заявлении. Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО. Греция также заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).
АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Турция призвала власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутриполитическими интересами, а также от инициатив, способных обострить напряжённость между двумя странами.
"Мы отвергаем необоснованные и высокомерные заявления, сделанные греческой стороной под предлогом так называемой годовщины, касающейся периода, когда Греция
предпринимала попытки захвата и оккупации Анатолии", — заявил МИД Турции
, не уточнив при этом, какие именно заявления греческой стороны вызвали негативную реакцию Анкары
.
В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "подобные заявления" противоречат историческим фактам и препятствуют усилиям по укреплению дружественных отношений между Анкарой и Афинами.
"Мы вновь призываем греческие власти воздержаться от действий, способных разжигать антагонизм между народами двух стран", - говорится в заявлении.
Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами.
Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО
.
Греция также заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).
