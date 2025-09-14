Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/ukraina-862267079.html
Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия
Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия - 14.09.2025, ПРАЙМ
Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия
Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на проведение боевых действий, сообщил руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T17:14+0300
2025-09-14T17:14+0300
украина
владимир зеленский
нато
мид рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на проведение боевых действий, сообщил руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов в интервью "Новини.LIVE". "Наша страна нуждается в 172 миллионах долларов каждый день", — отметил Гнатов.По его словам, без поддержки союзников Украине трудно справиться с такой нагрузкой.Ранее сегодня глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что на следующий год Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых страна сможет сама покрыть только около половины. Пидласа добавила, что Украина расходует 31% своего ВВП на оборону, используя для этого собственные доходы и внутренние заимствования. 24 июля Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий расходы на безопасность и оборону Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (что эквивалентно 9,8 миллиардам долларов). Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют мирное урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в текущие события, подчеркивая, что это представляет собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые военные грузы для Украины могут стать законной целью для поражения. В Кремле утверждают, что вооружение Украины западными странами не способствует началу переговоров и приведет к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20250913/ukraina-862252553.html
https://1prime.ru/20250914/daniya-862263460.html
https://1prime.ru/20250914/spetsoperatsiya-862261740.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, нато, мид рф, сергей лавров
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ, Сергей Лавров
17:14 14.09.2025
 
Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия

Генштаб ВСУ: Украина тратит $172 млн за один день боев

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на проведение боевых действий, сообщил руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов в интервью "Новини.LIVE".
"Наша страна нуждается в 172 миллионах долларов каждый день", — отметил Гнатов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО
Вчера, 22:58
По его словам, без поддержки союзников Украине трудно справиться с такой нагрузкой.
Ранее сегодня глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что на следующий год Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых страна сможет сама покрыть только около половины. Пидласа добавила, что Украина расходует 31% своего ВВП на оборону, используя для этого собственные доходы и внутренние заимствования.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что случится в Дании из-за Украины
14:46
24 июля Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий расходы на безопасность и оборону Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (что эквивалентно 9,8 миллиардам долларов).
Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют мирное урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в текущие события, подчеркивая, что это представляет собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые военные грузы для Украины могут стать законной целью для поражения. В Кремле утверждают, что вооружение Украины западными странами не способствует началу переговоров и приведет к негативным последствиям.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ
12:56
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОМИД РФСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала