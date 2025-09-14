https://1prime.ru/20250914/ukraina-862267079.html

Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия

Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия - 14.09.2025, ПРАЙМ

Генштаб ВСУ раскрыл траты Украина на боевые действия

Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на проведение боевых действий, сообщил руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов... | 14.09.2025

украина

владимир зеленский

нато

мид рф

сергей лавров

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Украине ежедневно необходимо 172 миллиона долларов на проведение боевых действий, сообщил руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов в интервью "Новини.LIVE". "Наша страна нуждается в 172 миллионах долларов каждый день", — отметил Гнатов.По его словам, без поддержки союзников Украине трудно справиться с такой нагрузкой.Ранее сегодня глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что на следующий год Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых страна сможет сама покрыть только около половины. Пидласа добавила, что Украина расходует 31% своего ВВП на оборону, используя для этого собственные доходы и внутренние заимствования. 24 июля Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий расходы на безопасность и оборону Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (что эквивалентно 9,8 миллиардам долларов). Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют мирное урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в текущие события, подчеркивая, что это представляет собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые военные грузы для Украины могут стать законной целью для поражения. В Кремле утверждают, что вооружение Украины западными странами не способствует началу переговоров и приведет к негативным последствиям.

украина

