В Раде заявили о грозящем судам Украины дефиците без финансирования USAID

В Раде заявили о грозящем судам Украины дефиците без финансирования USAID

2025-09-14T22:47+0300

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. После прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) в 2026 году в бюджете судебной системы Украины образуется дефицит около 3,8 миллиарда гривен или 93 миллионов долларов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Пресс-служба ВРП (Высшего совета правосудия) открывает нам удивительные цифры: после остановки финансирования USAID в бюджете судебной системы образовалась дыра в 3,8 миллиарда гривен на 2026 год - то есть почти 100 миллионов долларов по нынешнему курсу", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, фонды венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса ежегодно содержали суды Украины на колоссальную сумму, и потому вполне закономерно их контролировали через ту же высшую квалификационную комиссию судей. Дубинский приходит к выводу, что "самые коррумпированные суды" построил Сорос. По словам депутата, это ситуация является "результатом системы внешнего управления", под которой Украина находится с 2014 года. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.

