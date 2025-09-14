Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию

https://1prime.ru/20250914/vino-862255046.html
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Иностранные поставщики за первые шесть месяцев текущего года продали на российский рынок вина на 304,5 миллиона долларов против 433,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим экспортером в первом полугодии осталась Италия, хотя ее поставки сократились более чем на треть - до 83,3 миллиона долларов. Немного от лидера отстала Грузия, ввоз откуда уменьшился также примерно на треть и составил 72,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Латвия со снижением отгрузок на четверть, до 47,7 миллиона долларов. Четвертое место остается у Польши, при этом ее продажи в Россию, наоборот, выросли - почти на 3%, достигнув 31,3 миллиона долларов. Несмотря на сокращение экспорта почти на 18%, Португалия смогла занять пятую позицию с экспортом на 15,4 миллиона долларов. Это произошло из-за резкого сокращения отгрузок Германии - в 2,2 раза, до 8,8 миллиона долларов, в результате страна опустилась с пятого на седьмое место. В то же время остающаяся шестой Чили увеличила отгрузки - на пятую часть, до 12,2 миллиона долларов. В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Литва (6,7 миллиона долларов), Испания (6,4 миллиона) и Армения (4,3 миллиона).
