Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250914/vino-862255046.html
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию - 14.09.2025, ПРАЙМ
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию
Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T08:15+0300
2025-09-14T08:15+0300
экономика
россия
германия
италия
бизнес
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/83599/20/835992005_0:72:2999:1758_1920x0_80_0_0_62c5275fb5243ab1ba15ba9f96070a84.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Иностранные поставщики за первые шесть месяцев текущего года продали на российский рынок вина на 304,5 миллиона долларов против 433,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим экспортером в первом полугодии осталась Италия, хотя ее поставки сократились более чем на треть - до 83,3 миллиона долларов. Немного от лидера отстала Грузия, ввоз откуда уменьшился также примерно на треть и составил 72,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Латвия со снижением отгрузок на четверть, до 47,7 миллиона долларов. Четвертое место остается у Польши, при этом ее продажи в Россию, наоборот, выросли - почти на 3%, достигнув 31,3 миллиона долларов. Несмотря на сокращение экспорта почти на 18%, Португалия смогла занять пятую позицию с экспортом на 15,4 миллиона долларов. Это произошло из-за резкого сокращения отгрузок Германии - в 2,2 раза, до 8,8 миллиона долларов, в результате страна опустилась с пятого на седьмое место. В то же время остающаяся шестой Чили увеличила отгрузки - на пятую часть, до 12,2 миллиона долларов. В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Литва (6,7 миллиона долларов), Испания (6,4 миллиона) и Армения (4,3 миллиона).
https://1prime.ru/20250913/pivo-862224544.html
германия
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83599/20/835992005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_393faddfffa0c5780b33f6d9b246d745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, италия, бизнес, вино
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, Бизнес, вино
08:15 14.09.2025
 
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию

Португалия стала пятым главным поставщиком вина в Россию, сместив Германию

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Бокал вина. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Иностранные поставщики за первые шесть месяцев текущего года продали на российский рынок вина на 304,5 миллиона долларов против 433,8 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшим экспортером в первом полугодии осталась Италия, хотя ее поставки сократились более чем на треть - до 83,3 миллиона долларов. Немного от лидера отстала Грузия, ввоз откуда уменьшился также примерно на треть и составил 72,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Латвия со снижением отгрузок на четверть, до 47,7 миллиона долларов.
Четвертое место остается у Польши, при этом ее продажи в Россию, наоборот, выросли - почти на 3%, достигнув 31,3 миллиона долларов.
Несмотря на сокращение экспорта почти на 18%, Португалия смогла занять пятую позицию с экспортом на 15,4 миллиона долларов. Это произошло из-за резкого сокращения отгрузок Германии - в 2,2 раза, до 8,8 миллиона долларов, в результате страна опустилась с пятого на седьмое место. В то же время остающаяся шестой Чили увеличила отгрузки - на пятую часть, до 12,2 миллиона долларов.
В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Литва (6,7 миллиона долларов), Испания (6,4 миллиона) и Армения (4,3 миллиона).
Пивные бутылки - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Назван главный поставщик пива в Россию
Вчера, 08:14
 
ЭкономикаРОССИЯГЕРМАНИЯИТАЛИЯБизнесвино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала