Главы МИД арабских и исламских стран начали встречу по мерам против Израиля
Главы МИД арабских и исламских стран начали встречу по мерам против Израиля
2025-09-14T15:49+0300
2025-09-14T15:49+0300
ДОХА, 14 сен - ПРАЙМ. Министры иностранных дел арабских и мусульманских стран в воскресенье начали подготовительную встречу в преддверии экстренного саммита лидеров этих стран, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Израиля по Катару, сообщил РИА Новости источник среди организаторов встречи. "Подготовительная встреча, во время которой главы МИД выработают Дохийскую декларацию, которую предстоит одобрить лидерам этих стран на внеочередном саммите в понедельник, проходит в закрытом режиме", - уточнил источник. По её итогам вечером в воскресенье ожидается пресс-конференция, на которой будут озвучены основные пункты документа, который примут лидеры арабских и мусульманских стран. В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности были ранены. Ранее МИД Катара сообщил, что в понедельник, 15 сентября, в Дохе состоится экстренный арабо-исламский саммит, который проводится в свете последних событий, связанных с ударами Израиля по территории Катара. Как уточнили в министерстве, "на саммите будет обсуждаться проект заявления об израильском нападении на государство Катар, который будет выработан в воскресенье на встрече по подготовке саммита министрами иностранных дел арабских и исламских стран". Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани ранее заявил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку территории и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тейип Эрдоган. Кроме того, на саммите собираются присутствовать главы Индонезии и Пакистана. Как сообщили РИА Новости организаторы внеочередного саммита, подготовительная встреча глав МИД и сам саммит пройдут без присутствия прессы, представителям которой разрешат присутствовать в месте проведения этих мероприятий - в пятизвездочной гостинице на берегу Персидского залива только во время пресс-конференций. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но власти эмирата опровергли эту информацию, заявив, что получили звонок от американского представителя в момент нанесения ударов. Офис премьера израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
15:49 14.09.2025
 
Главы МИД арабских и исламских стран начали встречу по мерам против Израиля

Главы МИД арабских и исламских встретились в Катаре обсудить меры против Израиля

© Фото : Unsplash/Elissar HaidarВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Elissar Haidar
ДОХА, 14 сен - ПРАЙМ. Министры иностранных дел арабских и мусульманских стран в воскресенье начали подготовительную встречу в преддверии экстренного саммита лидеров этих стран, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Израиля по Катару, сообщил РИА Новости источник среди организаторов встречи.
"Подготовительная встреча, во время которой главы МИД выработают Дохийскую декларацию, которую предстоит одобрить лидерам этих стран на внеочередном саммите в понедельник, проходит в закрытом режиме", - уточнил источник.
По её итогам вечером в воскресенье ожидается пресс-конференция, на которой будут озвучены основные пункты документа, который примут лидеры арабских и мусульманских стран.
В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности были ранены.
Ранее МИД Катара сообщил, что в понедельник, 15 сентября, в Дохе состоится экстренный арабо-исламский саммит, который проводится в свете последних событий, связанных с ударами Израиля по территории Катара. Как уточнили в министерстве, "на саммите будет обсуждаться проект заявления об израильском нападении на государство Катар, который будет выработан в воскресенье на встрече по подготовке саммита министрами иностранных дел арабских и исламских стран".
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани ранее заявил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку территории и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тейип Эрдоган. Кроме того, на саммите собираются присутствовать главы Индонезии и Пакистана.
Как сообщили РИА Новости организаторы внеочередного саммита, подготовительная встреча глав МИД и сам саммит пройдут без присутствия прессы, представителям которой разрешат присутствовать в месте проведения этих мероприятий - в пятизвездочной гостинице на берегу Персидского залива только во время пресс-конференций.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но власти эмирата опровергли эту информацию, заявив, что получили звонок от американского представителя в момент нанесения ударов.
Офис премьера израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа
11 сентября, 13:58
