В Москве открылись участки на третий день выборов глав регионов
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Четырнадцать избирательных участков в Москве открылись в третий день выборов глав регионов РФ. Экстерриториальные избирательные участки будут работать до 14 сентября, с 8.00 до 20.00 часов. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, в которых проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования. Проголосовать можно в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования назначено 84 наблюдателя, 70 из них - от пяти парламентских политических партий и 14 - от общественной палаты столицы. На всех участках голосования применена система видеонаблюдения. Всего было подано 17 868 заявлений, чтобы проголосовать за глав регионов РФ на участках в Москве.
