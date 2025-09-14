https://1prime.ru/20250914/vybory-862258585.html

В ЦИК рассказали, сколько человек уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025

Свыше 16 миллионов человек уже проголосовали на выборах разного уровня в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 14.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Свыше 16 миллионов человек уже проголосовали на выборах разного уровня в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

