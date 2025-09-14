https://1prime.ru/20250914/vybory-862260246.html
Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России
Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России
На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T11:47+0300
2025-09-14T11:47+0300
2025-09-14T11:47+0300
политика
россия
цик
элла памфилова
запад
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851450419_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_f9c6f8bb5ca5a93538f2b1ef39a1ec82.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://1prime.ru/20250914/golosovanie-862259508.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851450419_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2ae2fb281cd87c1b124f5ac2371e11b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цик, элла памфилова, запад, выборы
Политика, РОССИЯ, ЦИК, Элла Памфилова, ЗАПАД, Выборы
Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России
Памфилова: на Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы".
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Глава ЦИК предупредила о фейковом сайте для голосования в Севастополе