Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России

2025-09-14T11:47+0300

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

