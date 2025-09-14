Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму - 14.09.2025
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму
Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T23:46+0300
2025-09-14T23:46+0300
общество
россия
госдума
политика
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года.
москва
общество , россия, госдума, политика, москва
Общество , РОССИЯ, Госдума, политика, МОСКВА
23:46 14.09.2025
 
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму

В Москве на мероприятии "Ночь выборов" запустили обратный отсчет до выборов в ГД-2026

Госдума
Госдума
Госдума. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года.
ОбществоРОССИЯГосдумаполитикаМОСКВА
 
 
