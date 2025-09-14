https://1prime.ru/20250914/vybory-862280058.html

В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму

В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму

Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14

2025-09-14T23:46+0300

2025-09-14T23:46+0300

общество

россия

госдума

политика

москва

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года.

москва

