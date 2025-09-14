https://1prime.ru/20250914/vzryv-862253338.html
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов - 14.09.2025, ПРАЙМ
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов
Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T03:42+0300
2025-09-14T03:42+0300
2025-09-14T03:42+0300
бизнес
киевская область
украина
киев
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862253338.jpg?1757810548
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога".
В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание.
"В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.
киевская область
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, киевская область, украина, киев, facebook
Бизнес, Киевская область, УКРАИНА, Киев, Facebook
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов
«Зеркало недели»: из-за взрыва в Киевской области изменились маршруты поездов
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога".
В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание.
"В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.