Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов - 14.09.2025
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов - 14.09.2025, ПРАЙМ
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов
Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T03:42+0300
2025-09-14T03:42+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. "В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.
03:42 14.09.2025
 
Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов

«Зеркало недели»: из-за взрыва в Киевской области изменились маршруты поездов

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога".
В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание.
"В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.
 
Заголовок открываемого материала