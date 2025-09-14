Взрыв в Киевской области изменил маршруты нескольких поездов

https://1prime.ru/20250914/vzryv-862253338.html

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. "В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.

