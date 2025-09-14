Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 14.09.2025
Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Рост должен быть 3-3,5%, чтобы можно было и социальную политику проводить, улучшая уровень жизни, и обеспечивать нормальные бюджетные доходы", - отметил он. Сам Задорнов в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в этом году на уровне 1-1,2%. Причины замедления увеличения ВВП - исчерпание свободных мощностей в большинстве отраслей, нехватка кадров, а также влияние ключевой ставки на экономику. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
06:15 14.09.2025 (обновлено: 06:40 14.09.2025)
 
Задорнов назвал оптимальный уровень темпов роста российской экономики

Задорнов назвал оптимальным темп роста российской экономики в 3,5 процента

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Оптимальный уровень темпов роста российской экономики - 3-3,5%, этого достаточно для обеспечения нормальных бюджетных доходов и роста уровня жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Рост должен быть 3-3,5%, чтобы можно было и социальную политику проводить, улучшая уровень жизни, и обеспечивать нормальные бюджетные доходы", - отметил он.
Сам Задорнов в интервью агентству говорил, что ждет темпы роста экономики в этом году на уровне 1-1,2%. Причины замедления увеличения ВВП - исчерпание свободных мощностей в большинстве отраслей, нехватка кадров, а также влияние ключевой ставки на экономику.
В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
 
