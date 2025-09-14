Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон по пять минут - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/zaryadka-862257116.html
Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон по пять минут
Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон по пять минут - 14.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон по пять минут
Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T09:36+0300
2025-09-14T09:36+0300
технологии
зарядка смартфона
смартфоны
https://cdnn.1prime.ru/img/83280/72/832807232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80127868bc7959446102cb4d74fa3aaa.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти", однако у такой подзарядки есть и недостатки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Многие до сих пор уверены, что если телефон постоянно заряжать по 5-10 минут, то батарея неизбежно испортится, а уже через год устройство придется менять. Но так было в прошлом, когда производители использовали никель-кадмиевые аккумуляторы", - сообщила она. "Литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти". Им достаточно находиться в диапазоне 20–80% зарядки", добавила Голицына. Поэтому подзарядка на несколько минут, чтобы "дотянуть" до вечера, даже лучше, чем привычный разряд до выключения смартфона или долгая ночь у розетки, пояснила Голицына. По ее словам, главным врагом батареи остается перегрев. Так, если телефон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны. Повышение температуры выше 35–40 градусов Цельсия может сократить ресурс аккумулятора в разы. Особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации, пояснила эксперт. Голицына добавила, что еще одним нюансом является количество циклов зарядки: у литий-ионных батарей обычно около 500–800 полных циклов, прежде чем емкость начнет заметно падать. Однако короткие подзарядки на 10–20% от общего объема цикла считаются неполными и не изнашивают батарею так быстро. "Чтобы продлить жизнь аккумулятора рекомендуем использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице", - посоветовала Голицына.
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035228.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83280/72/832807232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96571f1bbf8297e4d284f0ff9fd81c47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, зарядка смартфона, смартфоны
Технологии, зарядка смартфона, смартфоны
09:36 14.09.2025
 
Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон по пять минут

Голицына: у подзарядки смартфона по 5-10 минут есть как плюсы, так и недостатки

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТелефон заряжается
Телефон заряжается - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Телефон заряжается . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти", однако у такой подзарядки есть и недостатки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Многие до сих пор уверены, что если телефон постоянно заряжать по 5-10 минут, то батарея неизбежно испортится, а уже через год устройство придется менять. Но так было в прошлом, когда производители использовали никель-кадмиевые аккумуляторы", - сообщила она.
"Литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти". Им достаточно находиться в диапазоне 20–80% зарядки", добавила Голицына. Поэтому подзарядка на несколько минут, чтобы "дотянуть" до вечера, даже лучше, чем привычный разряд до выключения смартфона или долгая ночь у розетки, пояснила Голицына.
По ее словам, главным врагом батареи остается перегрев. Так, если телефон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны. Повышение температуры выше 35–40 градусов Цельсия может сократить ресурс аккумулятора в разы. Особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации, пояснила эксперт.
Голицына добавила, что еще одним нюансом является количество циклов зарядки: у литий-ионных батарей обычно около 500–800 полных циклов, прежде чем емкость начнет заметно падать. Однако короткие подзарядки на 10–20% от общего объема цикла считаются неполными и не изнашивают батарею так быстро.
"Чтобы продлить жизнь аккумулятора рекомендуем использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице", - посоветовала Голицына.
Старт продаж iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу
9 сентября, 22:08
 
Технологиизарядка смартфонасмартфоны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала