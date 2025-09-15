https://1prime.ru/20250915/aeroflot-862287017.html

"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга

"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга - 15.09.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга

Авиакомпания "Аэрофлот" с октября запускает рейсы из Владивостока до Нячанга (Камрань) во Вьетнаме, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T08:19+0300

2025-09-15T08:19+0300

2025-09-15T08:19+0300

бизнес

россия

владивосток

вьетнам

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с октября запускает рейсы из Владивостока до Нячанга (Камрань) во Вьетнаме, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток. "Из Международного аэропорта Владивосток авиакомпания "Аэрофлот" запускает программу собственных прямых рейсов в Нячанг (Камрань). Регулярные рейсы авиакомпании на популярный курорт Вьетнама стартуют с 1 октября", - говорится в сообщении. Полеты запланированы два раза в неделю: в среду и субботу. Авиакомпания планирует задействовать на маршруте широкофюзеляжный комфортабельный лайнер Airbus 330. Вылет из аэропорта Владивосток в 14.35 (7.35 мск), прибытие в аэропорт Камрань по местному времени в 18.55 (14.55 мск).

https://1prime.ru/20250912/samolet-862220704.html

владивосток

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, вьетнам, аэрофлот