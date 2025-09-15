https://1prime.ru/20250915/aeroflot-862287017.html
"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга
"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга - 15.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга
15.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с октября запускает рейсы из Владивостока до Нячанга (Камрань) во Вьетнаме, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток. "Из Международного аэропорта Владивосток авиакомпания "Аэрофлот" запускает программу собственных прямых рейсов в Нячанг (Камрань). Регулярные рейсы авиакомпании на популярный курорт Вьетнама стартуют с 1 октября", - говорится в сообщении. Полеты запланированы два раза в неделю: в среду и субботу. Авиакомпания планирует задействовать на маршруте широкофюзеляжный комфортабельный лайнер Airbus 330. Вылет из аэропорта Владивосток в 14.35 (7.35 мск), прибытие в аэропорт Камрань по местному времени в 18.55 (14.55 мск).
