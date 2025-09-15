https://1prime.ru/20250915/aktsii-862293031.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению

15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.37 мск снижается на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 831,85 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции ОГК-2 (-1,93%), ПИКа (-1,74%), "Мосэнерго" (-1,20%), ТМК (-1,08%), "Московского кредитного банка" (-1,05%). Заметно дорожают акции "Селигдара" (+2,68%), "Ростелекома" (+1,06%), "Фармсинтеза" (+1,00%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,96%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,86%). "Сегодня участники торгов продолжат осмысливать итоги заседания Банка России" - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. "С утра распродажи продолжаются, но пока малыми темпами. Теперь явно проглядывается следующая цель снижения – район чуть выше 2700 пунктов. Если же и она не устоит, то можно будет сходить еще на 100 пунктов ниже, в район годовых минимумов. Впрочем, это маловероятный сценарий", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ждем ослабления инерции к снижению котировок – отмечаем как локальную перепроданность ряда "фишек", так и то, что пятничное решение ЦБ не дает весомых оснований рынку корректировать среднесрочную траекторию снижения ставок", - заключает Локтюхов.

