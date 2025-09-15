https://1prime.ru/20250915/aktsii-862305527.html

Российский рынок акций снижается днем в понедельник

2025-09-15T16:27+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в понедельник, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижался на 1,09%, до 2 808,9 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 0,61%, до 67,39 доллара за баррель. "Российские инвесторы разочарованы негативными заявлениями ЦБ и снижением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, когда консенсус ожидал снижения до 16%. Ситуацию усугубили комментарии Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ, где было сказано, что рассматривались только два варианта: сохранение и снижение ключевой ставки до 17%. Более важное заседание будет в октябре, когда будут известны параметры госбюджета на следующий год", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Если дефицит госбюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ (-1,5% ВВП), то это ограничит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году, добавил он. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии вышли в более заметный минус, продолжая отыгрывать пятничные итоги заседания ЦБ РФ, а также сегодняшние заявления Пескова об отсутствии подвижек по совместному саммиту с США и Украиной. В условиях сохранения высокой ключевой ставки фактор промежуточных дивидендов в РФ также не вызывает у инвесторов особого энтузиазма", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи отодвигает на позднюю осенью цель роста к 3000 пунктам и выше. Основным сценарием сейчас представляется скольжение в сторону 2800 пунктов. В начале недели вес имеют геополитические риски, которые далее могут обостриться", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ДВМП (+2,06%), "Русснефти" (+0,42%), "Селигдара" (+0,41%), "Сургутнефтегаза" (+0,26%), "Аэрофлота" (+0,44%). "Акции МТС (-1.28%) чувствовали себя лучше рынка после снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на один процентный пункт, до 17%, что сократит стоимость обслуживания долга компании. МТС в июле выплатила дивиденды за 2025 год с доходностью 15,4% - выше средней по рынку, а в августе акции уже закрыли образовавшийся гэп, после чего, однако, потеряли импульс к росту", - рассказала Кожухова. В лидерах снижения - акции "Вуш холдинга" (-4,23%), Московского кредитного банка (-3,28%), ПИКа (-3,15%), "Мечела" (-3,14%), ОГК-2 (-3,11%). ПРОГНОЗЫ Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "При повышенных рисках прогноза по итогам предстоящей недели ожидаем сравнительно благоприятной динамики цен акций, входящих в расчет индекса Мосбиржи потребительского сектора. При высоких рисках прогноза рассчитываем, что в лидерах спроса окажутся индексы Мосбиржи электроэнергетики, металлов и добычи, химии и нефтехимии", - рассказал Александр Осин из ИК "АКБФ".

