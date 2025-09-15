Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве - 15.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250915/argentina-862284837.html
Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве
Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве - 15.09.2025, ПРАЙМ
Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве
Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Аргентины в России, в интервью с РБК подчеркнул особые качества Москвы, упомянув её как наиболее капиталистический,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
россия
москва
аргентина
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Аргентины в России, в интервью с РБК подчеркнул особые качества Москвы, упомянув её как наиболее капиталистический, аккуратный и защищенный город. "Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — заметил он. Дипломат добавил, что в Москве множество бутиков и модных магазинов. Однако, по словам Виейры, наибольшее впечатление на него произвели жители столицы. В июне Эррол Маск, отец Илона Маска, посетивший Москву, также выразил своё восхищение, назвав её лучшей столицей в мире.
москва
аргентина
россия, москва, аргентина
РОССИЯ, МОСКВА, АРГЕНТИНА
07:12 15.09.2025
 
Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве

Посол Аргентины Виейра считает Москву самым чистым и безопасным городом

© flickr.com / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг Аргентины. Архивное фото
© flickr.com / Finizio
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Аргентины в России, в интервью с РБК подчеркнул особые качества Москвы, упомянув её как наиболее капиталистический, аккуратный и защищенный город.
"Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — заметил он.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку военных на Украину
13 сентября, 18:53
Дипломат добавил, что в Москве множество бутиков и модных магазинов. Однако, по словам Виейры, наибольшее впечатление на него произвели жители столицы.
В июне Эррол Маск, отец Илона Маска, посетивший Москву, также выразил своё восхищение, назвав её лучшей столицей в мире.
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать
13 сентября, 17:24
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать
13 сентября, 17:24
 
РОССИЯМОСКВААРГЕНТИНА
 
 
