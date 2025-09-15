Посол Аргентины Виейра рассказал о своем отношении к Москве

https://1prime.ru/20250915/argentina-862284837.html

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Аргентины в России, в интервью с РБК подчеркнул особые качества Москвы, упомянув её как наиболее капиталистический, аккуратный и защищенный город. "Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", — заметил он. Дипломат добавил, что в Москве множество бутиков и модных магазинов. Однако, по словам Виейры, наибольшее впечатление на него произвели жители столицы. В июне Эррол Маск, отец Илона Маска, посетивший Москву, также выразил своё восхищение, назвав её лучшей столицей в мире.

