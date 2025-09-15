https://1prime.ru/20250915/atr-862286095.html
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли неделю преимущественно в плюсе в ожидании итогов заседаний мировых финансовых... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T07:52+0300
2025-09-15T07:52+0300
2025-09-15T07:52+0300
экономика
атр
рынок
торги
индексы
япония
hang seng index
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли неделю преимущественно в плюсе в ожидании итогов заседаний мировых финансовых регуляторов; в Японии рынки закрыты в связи с праздничным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,22%, до 3 879,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2 478,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,35%, до 26 481 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,19%, до 8 848,1 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 0,38%, до 3 408,36 пункта. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта. На этой неделе инвесторы будут следить за итогами проведения заседаний мировых финансовых регуляторов - Федеральной резервной системы (ФРС) США, центробанков Британии и Японии. "Несомненно, наиболее значимым будет решение ФРС США, которая практически наверняка снизит учётную ставку", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
https://1prime.ru/20250915/aktsii-862285970.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1f47e7013403b247ecbc7a924078893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, рынок, торги, индексы, япония, hang seng index, kospi, shenzhen composite
Экономика, АТР, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Hang Seng Index, KOSPI, Shenzhen Composite
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник
Фондовые индексы АТР открыли неделю преимущественно ростом
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли неделю преимущественно в плюсе в ожидании итогов заседаний мировых финансовых регуляторов; в Японии рынки закрыты в связи с праздничным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,22%, до 3 879,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2 478,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,35%, до 26 481 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,19%, до 8 848,1 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 0,38%, до 3 408,36 пункта.
В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта.
На этой неделе инвесторы будут следить за итогами проведения заседаний мировых финансовых регуляторов - Федеральной резервной системы (ФРС) США, центробанков Британии и Японии.
"Несомненно, наиболее значимым будет решение ФРС США, которая практически наверняка снизит учётную ставку", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
Российский рынок акций растет в понедельник утром