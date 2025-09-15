Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:52 15.09.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник

Фондовые индексы АТР открыли неделю преимущественно ростом

Токийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли неделю преимущественно в плюсе в ожидании итогов заседаний мировых финансовых регуляторов; в Японии рынки закрыты в связи с праздничным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,22%, до 3 879,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2 478,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,35%, до 26 481 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,19%, до 8 848,1 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 0,38%, до 3 408,36 пункта.
В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта.
На этой неделе инвесторы будут следить за итогами проведения заседаний мировых финансовых регуляторов - Федеральной резервной системы (ФРС) США, центробанков Британии и Японии.
"Несомненно, наиболее значимым будет решение ФРС США, которая практически наверняка снизит учётную ставку", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
