Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник

Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник

15.09.2025

2025-09-15T07:52+0300

2025-09-15T07:52+0300

2025-09-15T07:52+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли неделю преимущественно в плюсе в ожидании итогов заседаний мировых финансовых регуляторов; в Японии рынки закрыты в связи с праздничным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,22%, до 3 879,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2 478,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,35%, до 26 481 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,19%, до 8 848,1 пункта, южнокорейский KOSPI растёт на 0,38%, до 3 408,36 пункта. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта. На этой неделе инвесторы будут следить за итогами проведения заседаний мировых финансовых регуляторов - Федеральной резервной системы (ФРС) США, центробанков Британии и Японии. "Несомненно, наиболее значимым будет решение ФРС США, которая практически наверняка снизит учётную ставку", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).

япония

2025

