Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,26%, до 3 860,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,36%, до 2 471,43 пункта; гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,22%, до 26 446,56 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35%, до 3 407,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – уменьшился на 0,13%, до 8 853 пунктов. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта. В ходе торгов южнокорейский KOSPI вновь обновил исторический рекорд, а Shenzhen Composite – поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года. Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, промышленное производство в стране в августе выросло в годовом выражении на 5,2%, тогда как прогнозировался рост на 5,8%. Розничные продажи в стране в отчетном месяце поднялись на 3,4% к прошлому году при прогнозе увеличения на 3,8%. В то же время поддержать торги могла динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снизились. Но технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. Трейдеры также ожидают на текущей неделе заседаний трех крупных мировых центробанков: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. В субботу Народный банк Китая примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate).

