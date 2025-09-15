Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/atr-862297084.html
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 15.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:25+0300
2025-09-15T12:25+0300
экономика
атр
рынок
торги
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,26%, до 3 860,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,36%, до 2 471,43 пункта; гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,22%, до 26 446,56 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35%, до 3 407,31 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – уменьшился на 0,13%, до 8 853 пунктов. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта. В ходе торгов южнокорейский KOSPI вновь обновил исторический рекорд, а Shenzhen Composite – поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года. Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, промышленное производство в стране в августе выросло в годовом выражении на 5,2%, тогда как прогнозировался рост на 5,8%. Розничные продажи в стране в отчетном месяце поднялись на 3,4% к прошлому году при прогнозе увеличения на 3,8%. В то же время поддержать торги могла динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снизились. Но технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды. Трейдеры также ожидают на текущей неделе заседаний трех крупных мировых центробанков: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. В субботу Народный банк Китая примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate).
https://1prime.ru/20250915/aktsii-862293031.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атр, рынок, торги, китай
Экономика, АТР, Рынок, Торги, КИТАЙ
12:25 15.09.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР преимущественно увеличились в понедельник

Биржи АТР
Биржи АТР
Биржи АТР. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,26%, до 3 860,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,36%, до 2 471,43 пункта; гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,22%, до 26 446,56 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35%, до 3 407,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – уменьшился на 0,13%, до 8 853 пунктов.
В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,89%, до 44 768,12 пункта.
В ходе торгов южнокорейский KOSPI вновь обновил исторический рекорд, а Shenzhen Composite – поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года.
Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, промышленное производство в стране в августе выросло в годовом выражении на 5,2%, тогда как прогнозировался рост на 5,8%. Розничные продажи в стране в отчетном месяце поднялись на 3,4% к прошлому году при прогнозе увеличения на 3,8%.
В то же время поддержать торги могла динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снизились. Но технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Трейдеры также ожидают на текущей неделе заседаний трех крупных мировых центробанков: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. В субботу Народный банк Китая примет решение по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate).
Котировки, сток
Российский рынок акций перешел к снижению
10:47
 
ЭкономикаАТРРынокТоргиКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала