Автоюрист рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО - 15.09.2025
Автоюрист рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО
2025-09-15T03:01+0300
2025-09-15T03:01+0300
бизнес
общество
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "По поручению президента (России Владимира Путина - ред.) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 - ред.) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", - рассказала Соловьева. Как подчеркнула автоюрист, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего. "Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис", - отметила эксперт. По мнению Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом. "Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис", - заключила автоюрист.
бизнес, общество , владимир путин
Бизнес, Общество , Владимир Путин
03:01 15.09.2025
 
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
"По поручению президента (России Владимира Путина - ред.) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 - ред.) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", - рассказала Соловьева.
Как подчеркнула автоюрист, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего.
"Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис", - отметила эксперт.
По мнению Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом.
"Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис", - заключила автоюрист.
 
