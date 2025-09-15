https://1prime.ru/20250915/bank-862200630.html

“Налог на выход”. Почему банк тянет с закрытием счета

финансы

банки

банк россии

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Затягивание закрытия счета — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Банки делают это по ряду системных и экономических причин. Как в этом случае вернуть деньги, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Число жалоб на задержку с закрытием банковского счета в последнее время выросло по ряду причин, считает онаЧто делать, если банк затягивает закрытие счета?“Прежде всего, следует подать заявление о закрытии счета в письменной форме в двух экземплярах. На вашем экземпляре сотрудник банка должен поставить отметку о принятии (штамп, дату, подпись и ФИО). Это ваше доказательство того, что вы уведомили банк. Требуйте письменный ответ с указанием причин задержки и сроков решения вопроса”, - советует Татьяна Асон.Затем важно ликвидировать проблемы, которые зависят от вас. Должны быть закрыты все продукты, которые привязаны к счету, погашены долги, включая мелкие комиссии.Если сотрудник банка тянет время, требуйте вызвать старшего менеджера или руководителя отделения, звоните на горячую линию и фиксируйте жалобу. Часто центральный офис реагирует быстрее, чем местный.“Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей”, - констатирует эксперт.Четких сроков для закрытия счета в законе нет, но обычно процедура не должна занимать более семи рабочих дней. За это время банк обязан совершить все операции и выдать вам остаток денежных средств и/или документ, подтверждающий закрытие, заключила она.

финансы, банки, банк россии