“Налог на выход”. Почему банк тянет с закрытием счета

2025-09-15T02:02+0300
2025-09-15T02:02+0300
2025-09-15T02:02+0300
финансы
банки
банк россии
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Затягивание закрытия счета — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Банки делают это по ряду системных и экономических причин. Как в этом случае вернуть деньги, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Число жалоб на задержку с закрытием банковского счета в последнее время выросло по ряду причин, считает онаЧто делать, если банк затягивает закрытие счета?“Прежде всего, следует подать заявление о закрытии счета в письменной форме в двух экземплярах. На вашем экземпляре сотрудник банка должен поставить отметку о принятии (штамп, дату, подпись и ФИО). Это ваше доказательство того, что вы уведомили банк. Требуйте письменный ответ с указанием причин задержки и сроков решения вопроса”, - советует Татьяна Асон.Затем важно ликвидировать проблемы, которые зависят от вас. Должны быть закрыты все продукты, которые привязаны к счету, погашены долги, включая мелкие комиссии.Если сотрудник банка тянет время, требуйте вызвать старшего менеджера или руководителя отделения, звоните на горячую линию и фиксируйте жалобу. Часто центральный офис реагирует быстрее, чем местный.“Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей”, - констатирует эксперт.Четких сроков для закрытия счета в законе нет, но обычно процедура не должна занимать более семи рабочих дней. За это время банк обязан совершить все операции и выдать вам остаток денежных средств и/или документ, подтверждающий закрытие, заключила она.
Новости
ru-RU
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
Число жалоб на задержку с закрытием банковского счета в последнее время выросло по ряду причин, считает она
1.Стратегия удержания клиента. Это главная причина. Банк — это бизнес, и каждый клиент для него — источник дохода (кредитные проценты, комиссии за обслуживание, плата за дополнительные услуги). Закрытие счета означает потерю клиента и будущей прибыли;
2.Технические и бюрократические процедуры. По регламенту перед закрытием счетов (особенно расчетных для бизнеса) банк обязан провести проверку на наличие задолженностей. На счете не должно быть арестов и ограничений. Также требуется оформление заявления на закрытие, а иногда и расторжение договора банковского обслуживания;
3.Человеческий фактор. У сотрудников отделений и менеджеров часто есть планы по удержанию клиентов или по количеству открытых/закрытых счетов. Иногда неопытность, медлительность или загруженность сотрудника могут привести к задержкам.
4."Наказание" за уход. Некоторые банки могут сознательно затягивать процесс, чтобы создать у клиента негативный опыт и в будущем он хорошо подумал, стоит ли решаться на закрытие счета где бы то ни было. Это негласная, но существующая практика в некоторых организациях;
5.Юридические сложности. Иногда со стороны клиента имеются обстоятельства, усложняющие процесс - не все подписи собраны, есть заморозка средств и т.п.
Что делать, если банк затягивает закрытие счета?
“Прежде всего, следует подать заявление о закрытии счета в письменной форме в двух экземплярах. На вашем экземпляре сотрудник банка должен поставить отметку о принятии (штамп, дату, подпись и ФИО). Это ваше доказательство того, что вы уведомили банк. Требуйте письменный ответ с указанием причин задержки и сроков решения вопроса”, - советует Татьяна Асон.
Затем важно ликвидировать проблемы, которые зависят от вас. Должны быть закрыты все продукты, которые привязаны к счету, погашены долги, включая мелкие комиссии.
Если сотрудник банка тянет время, требуйте вызвать старшего менеджера или руководителя отделения, звоните на горячую линию и фиксируйте жалобу. Часто центральный офис реагирует быстрее, чем местный.
“Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей”, - констатирует эксперт.
Четких сроков для закрытия счета в законе нет, но обычно процедура не должна занимать более семи рабочих дней. За это время банк обязан совершить все операции и выдать вам остаток денежных средств и/или документ, подтверждающий закрытие, заключила она.