https://1prime.ru/20250915/banki-862299336.html

СМИ предупредили о возможной заморозке счетов в таиландских банках

СМИ предупредили о возможной заморозке счетов в таиландских банках - 15.09.2025, ПРАЙМ

СМИ предупредили о возможной заморозке счетов в таиландских банках

Счета многих клиентов в таиландских банках уже заморожены или могут быть в ближайшее время заморожены в связи с идущими расследованиями операций... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T13:23+0300

2025-09-15T13:23+0300

2025-09-15T13:23+0300

экономика

финансы

банки

таиланд

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/03/841510386_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e2c1aeac730fc897e69bffb719163923.jpg

БАНГКОК, 15 сен – ПРАЙМ. Счета многих клиентов в таиландских банках уже заморожены или могут быть в ближайшее время заморожены в связи с идущими расследованиями операций онлайн-мошенников и необходимостью возврата денег пострадавшим от мошенничества клиентам, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на Банк Таиланда, центробанк страны. "Множество банковских счетов клиентов таиландских банков уже заморожены или могут быть вскоре заморожены в ходе расследования, которое ведет Центр по борьбе с банковским онлайн-мошенничеством совместно с коммерческими банками Таиланда, и усилий по возврату средств, похищенных с банковских счетов клиентов", - сообщает издание со ссылкой на заместителя управляющего Банка Таиланда Дарани Сечу. "Замораживаются только те счета, на которые приходили деньги со "счетов-мулов" (на которые мошенники переводят похищенные средства – ред.). Расследование расширяется в настоящее время, его цель сейчас – вернуть как можно больше денег жертвам мошеннических операций", - заявила замглавы центробанка Таиланда, слова которой приводит газета. Сечу признала, что заморозка счетов может коснуться большого количества клиентов таиландских банков, сообщает издание. Она также заявила журналистам газеты, что процедуры заморозки и разморозки счетов во всех банках по общей договоренности частично изменены, чтобы облегчить нагрузку на невиновных в мошенничестве клиентов, счета которых замораживаются в ходе расследования. Ранее, в течение весны и лета, Bangkok Bank, один из крупнейших коммерческих банков Таиланда, массово заморозил счета иностранцев, прежде всего граждан России и Китая, в связи с открытием и использованием ряда счетов с нарушениями банковского законодательства и правил, утвержденных центробанком Таиланда. Счета размораживались только при личном посещении клиентом отделения банка с доказательствами законности открытия счета и операций по нему. А счета клиентов, по которым у банка имелись доказательства открытия счета с нарушениями или нарушений в ходе его использования, но без получения клиентом на счет средств, похищенных у других клиентов, закрывались с выдачей клиенту наличными средств на счету. В июне-июле перепроверку счетов провел и крупнейший в стране Siam Commercial Bank. Сотрудники банка тогда сообщили РИА Новости, что счета или замороженные банковские приложения и личные кабинеты могут быть разморожены только при личном визите в отделение банка, и что клиенты из России, которые не находятся в Таиланде, могут пройти проверку и разморозить свои счета в любой рабочий день по возвращении в Таиланд независимо от срока нахождения счета в замороженном состоянии.

https://1prime.ru/20250914/biometriya-862256603.html

таиланд

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, таиланд, китай