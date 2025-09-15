https://1prime.ru/20250915/bessent-862294076.html
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем - 15.09.2025, ПРАЙМ
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что отношения США и КНР на высшем уровне "очень хорошие". | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:15+0300
2025-09-15T11:15+0300
2025-09-15T11:15+0300
политика
сша
китай
скотт бессент
дональд трамп
минфин сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что отношения США и КНР на высшем уровне "очень хорошие". "Я думаю, что важно понимать..., что если мы не заключим соглашение по TikTok, это не отражает общее состояние отношений между двумя странами. Они все еще очень хорошие на высшем уровне", - сказал Бессент в Мадриде перед вторым днем переговоров. Трансляция велась в YouTube. В начале апреля, когда президент Дональд Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://1prime.ru/20250915/torgovlya-862293476.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_170:0:3330:2370_1920x0_80_0_0_352cc1a70d6d1474b810320eba92259c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша, мировая экономика
Политика, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Минфин США, Мировая экономика
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем
Бессент: у США и Китая очень хорошие отношения на высшем уровне
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что отношения США и КНР на высшем уровне "очень хорошие".
"Я думаю, что важно понимать..., что если мы не заключим соглашение по TikTok, это не отражает общее состояние отношений между двумя странами. Они все еще очень хорошие на высшем уровне", - сказал Бессент в Мадриде перед вторым днем переговоров. Трансляция велась в YouTube.
В начале апреля, когда президент Дональд Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы.
В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Бессент отметил прогресс США и Китая по торговым переговорам