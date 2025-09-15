https://1prime.ru/20250915/bessent-862294076.html

Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что отношения США и КНР на высшем уровне "очень хорошие". "Я думаю, что важно понимать..., что если мы не заключим соглашение по TikTok, это не отражает общее состояние отношений между двумя странами. Они все еще очень хорошие на высшем уровне", - сказал Бессент в Мадриде перед вторым днем переговоров. Трансляция велась в YouTube. В начале апреля, когда президент Дональд Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

