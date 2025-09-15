Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" была в России - 15.09.2025
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" была в России
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" была в России - 15.09.2025, ПРАЙМ
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" была в России
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T05:17+0300
2025-09-15T05:17+0300
экономика
мексика
южная африка
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862283084.jpg?1757902648
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Немногим выше - 2,5% - безработица была в Японии, при этом там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился - до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран "Большой двадцатки" 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%. Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, во втором квартале остается Южная Африка, при этом ситуация за квартал продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%. Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал помимо Мексики и Южной Африки показала Турция - на 0,4 процентного пункта, до 8,4%. В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3 процентного пункта) и Бразилии (на 1,2 процентного пункта).
мексика
южная африка
япония
05:17 15.09.2025
 
Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" была в России

Самая низкая безработица в «Большой двадцатке» была в России

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Немногим выше - 2,5% - безработица была в Японии, при этом там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился - до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран "Большой двадцатки" 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%.
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, во втором квартале остается Южная Африка, при этом ситуация за квартал продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%.
Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал помимо Мексики и Южной Африки показала Турция - на 0,4 процентного пункта, до 8,4%.
В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3 процентного пункта) и Бразилии (на 1,2 процентного пункта).
 
