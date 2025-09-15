https://1prime.ru/20250915/bezrabotitsa-862294212.html

Эксперт дал прогноз по уровню безработицы в России

Эксперт дал прогноз по уровню безработицы в России - 15.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт дал прогноз по уровню безработицы в России

Россия, которая по итогам второго квартала показала наименьший показатель безработицы среди стран "Большой двадцатки", в настоящее время сталкивается с... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T11:26+0300

2025-09-15T11:26+0300

2025-09-15T11:26+0300

экономика

росстат

россия

безработица

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Россия, которая по итогам второго квартала показала наименьший показатель безработицы среди стран "Большой двадцатки", в настоящее время сталкивается с охлаждением экономики: это хоть и приведет к снижению жесткости рынка труда, но сильного отскока безработицы ждать не стоит, заявил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира по итогам второго квартала. "Ожидать сильного отскока безработицы на российском рынке труда не стоит. Россия продолжает существовать в новой реальности развивающегося импортозамещения и необходимости поддержания высокого уровня обороноспособности. При этом добавляется и долгосрочный фактор снижения запаса трудовых ресурсов из-за тенденции старения населения и демографической ямы в возрастной группе молодых работников", - пояснил экономист. При этом наблюдающееся в настоящее время охлаждение российской экономики хоть и приведет к снижению жесткости рынка труда, но "не в той мере, чтобы тяжело добываемые дефицитные кадры массово стали увольнять", добавил Лысенко.

https://1prime.ru/20250912/tsb-862188943.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, россия, безработица