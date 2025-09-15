Эксперт назвал причину роста безработицы в странах G20

https://1prime.ru/20250915/bezrabotitsa-862294496.html

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Многие крупнейшие экономики в настоящее время сталкиваются с ростом безработицы на фоне низкого спроса на свою продукцию, на что влияют высокие ставки центробанков, новые пошлины на импорт США, при этом часть стран стали производить менее конкурентноспособную на внешних рынках продукцию, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира по итогам второго квартала. При этом более половины экономик в "Большой двадцатке" во втором квартале столкнулись с ростом безработицы, сильнее всего – в Мексике. "Динамика по безработице в основном определяется динамикой валового выпуска. Та же в свою очередь в значительной мере зависит от силы спроса на внутреннем и внешних рынках и конкурентоспособностью национальной продукции", - отмечает Лысенко. Он напомнил, что после инфляционного всплеска 2021-2022 годов и последовавшего за ними монетарного ответа центробанков многие страны до сих пор существуют в реалиях повышенных ставок, от которых те отвыкли за 2010-е годы. "Это давит и на инвестиционный, и на потребительский спрос. К этому добавляется и фактор неопределенности, в частности подогреваемый торговыми войнами с США. Кроме того, в случае развитых стран Запада добавляется и проблема нарастающей конкуренции со стороны продукции государств Глобального Юга, а в особенности Китая, вытесняющего их даже из высокотехнологичных ниш обрабатывающей промышленности", - заключил он.

